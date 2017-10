Somalie : double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio

Deux véhicules piégés ont explosé samedi près d'un hôtel du nord de la capitale somalienne Mogadiscio,faisant au moins 10 morts. "Une voiture piégée a explosé à l'entrée de l'hôtel Nasa Hablod et des coups de feu ont suivi. Nous n'avons pas les détails, mais cela ressemble à une attaque coordonnée", a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Ibrahim Mohamed. Une seconde voiture a ensuite explosé près du bâtiment où siégeait auparavant le Parlement. Des militaires se trouvaient à l'intérieur, a précisé un policier.

Un premier bilan fait état de dix morts parmi lesquels on compte un ancien député et un commandant de police, a annoncé le ministre somalien de l’Information. Aamin, le principal service d'ambulances de Mogadiscio, a indiqué sur son compte Twitter avoir transporté "15 personnes blessées, dont une femme" et avoir vu "plusieurs morts".

Le SITE Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes, a indiqué sur son compte Twitter que les shebab avaient revendiqué cet attentat et un "raid" sur l'hôtel Nasa Hablod.

Le 14 octobre, un attentat à la voiture piégée avait fait au moins 358 morts à Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Toujours pas revendiqué, cet attentat a été attribué aux shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui menent une guerilla contre le gouvernement depuis 2011.