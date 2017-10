Somalie : le bilan de l'attaque de ce samedi atteint 27 morts

27 personnes ont été tués dans une nouvelle attaque revendiquée par les shebabs somaliens, ce samedi dans un hôtel de Mogadiscio, a annoncé dimanche le gouvernement somalien. Après avoir fait exploser deux véhicules piégés à proximité de l'hôtel Nasa Hablod, fréquenté par de nombreux hauts responsables politiques, un commande terroriste est entré à l'intérieur. Après douze heures de siège, trois assaillants ont été capturés vivants et deux autres se sont fait exploser après avoir été touchés par des balles.

Parmi les victimes figurent douze policiers ainsi que des gardes de l'hôtel et des résidents. Une femme a été décapitée et ses trois enfants abattus, a rapporté un policier. Les islamistes d'al-Chebab, qui ont revendiqué l'attaque dès samedi, ont annoncé que l'attaque a fait 40 morts dont trois de leurs combattants

Suite à cette attaque, le chef de la police Abdihakim Dahir Said, et le chef de l'agence nationale des renseignements Abdillahi Mohamed Sanbalooshe, ont été renvoyés de leur poste sur décision du gouvernement. Il s'agit en effet d'une deuxième attaque en 15 jours. Le 14 octobre, un attentat à la voiture piégée avait fait au moins 358 morts à Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Toujours pas revendiqué, cet attentat a été attribué aux shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui menent une guerilla contre le gouvernement depuis 2011.