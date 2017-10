Somalie : 85 morts dans le pire attentat de l'histoire du pays

Un effroyable double-attentat est survenu ce samedi en milieu d'après-midi dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale somalienne Mogadiscio. L'explosion de deux véhicules piégés, à deux heures d'intervalle, a fait 85 morts. Trois jours de deuil national ont été décrété pour ce qui s'apparente au pire attentat de l'histoire du pays.

"C'est une attaque horrible menée par les shebab sur des civils innocents, qui ne visait pas des responsables gouvernementaux somaliens spécifiques.

Cela montre combien ces éléments violents sont sans pitié, pour viser sans distinction des gens innocents qui ne faisaient que s'occuper de leurs affaires", a déclaré le président Farmajo dans un discours télévisé.

La puissante explosion d'un camion piégé a endommagé plusieurs édifices et mis le feu à des dizaines de véhicules, dans ce quartier peu fréquenté par des responsables gouvernementaux. Deux heures plus tard environ, un second véhicule a explosé dans le quartier de Medina.

"Le nombre de morts est de plus de 100 et il y a plusieurs centaines de blessés", a affirmé Abdukadir Haji Aden, directeur du principal service ambulancier de Mogadiscio, sous-entendant que le bilan devrait s'alourdir.

Les attentats n'ont pas été revendiqués mais portent la marque des islamistes du groupe Al Chaabab, qui multiplient ce genre d'attaques depuis des mois à Mogadiscio afin de destabiliser le gouvernement er imposer un islam radical en Somalie.