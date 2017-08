"Les solutions militaires sont maintenant complètement en place" : Donald Trump menace de nouveau la Corée du Nord

Visiblement, Donald Trump ne souhaite pas jouer l'apaisement. Sur Twitter, le président américain a lâché quelques lignes en forme de menace. "Les solutions militaires sont maintenant complètement en place, et prêtes à l'emploi, si la Corée du Nord se comporte imprudemment. Espérons que Kim Jong-un trouvera une autre voie !".

l a juste après partagé le tweet de l'United States Pacific Command, montrant les appareils prêts à être déployés depuis Guam - un territoire américain situé dans le Pacifique, et où les Etats-Unis comptent des installations stratégique - "s'ils étaient appelés". Ces interventions sur les réseaux sociaux interviennent au beau milieu d'un très fort regain de tensions entre la Corée du Nord et Washington. Jeudi déjà, Donald Trump avait jugé que sa précédente mise en garde envers la Corée du Nord, à qui il avait promis deux jours plus tôt "le feu et la fureur" en cas d'agression, n'avait peut-être pas été "assez dure".

Une escalade verbale qui inquiète franchement nombre de dirigeants mondiaux. La Chine a notamment appelé à la prudence. Angela Merkel a souligné qu'elle ne voyait pas "de solution militaire à ce conflit", tandis que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé être "très inquiet" des risques de conflit "très élevés" entre les États-Unis et la Corée du Nord. Moscou a fait état d'un plan sino-russe de sortie de crise. Ce plan consisterait en un gel des essais de missiles de la Corée du Nord et en un arrêt des vastes manœuvres militaires conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud.