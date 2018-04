Soins palliatifs : La SFAP et la fédération Jalmalv invitent Christine Angot à accompagner un bénévole

Lors de la venue de l'homme politique Jean-Luc Romero-Michel à l'occasion de son livre "Ma Mort m'appartient" dans l'émission de Laurent Ruquier (On n'est pas couché), Christine Angot a évoqué le sujet des soins palliatifs. Jean-Luc Romero est, par ailleurs, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Une association a été directement visée et attaquée par la romancière lors de cet échange à la télévision, samedi dernier. Christine Angot a dénoncé les pratiques, les pensées et l'attitude de la fédération "Jusqu'à la mort accompagner la vie" (Jalmalv).

"Il y a des bénévoles qui veulent être dans les soins palliatifs à tout prix.

Ils sont partout. Ce sont des catholiques intégristes."

La Jalmalv a d'ailleurs introduit une saisine auprès du CSA suite à l'invective et aux critiques de Christine Angot sur le plateau de l'émission On n'est pas couché le samedi 21 avril. Suite à cette mise en cause, la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) a tenu à répondre à Christine Angot. Un communiqué a été publié à cette occasion.

"Passant sur l'ignorance, nous écoutons Christine Angot poursuivre. (…) en décrivant avec un effroi feint et amplifié l'action sournoise des bénévoles qui, présentés aux malades incurables avec la complicité des médecins, "font intrusion dans leur vie" et profitent de leur état de faiblesse. Les bénévoles forment un lobby catholique intégriste chargé de veiller à ce que souffrance et douleur perdurent."

L'association dénonce l'attitude, la violence des propos et les affirmations de Christine Angot. La SFAP fédère 350 associations d'accompagnement.

"Mais c'est de la vie et de la mort d'hommes et de femmes qu'il est question madame. De leurs jours et de leurs nuits de vivants dont on ne peut jouer avec des mots, un micro et un pauvre audimat. Madame, l'ignorance est coupable quand on n'a pas cherché avec honnêteté à la vaincre. Elle est doublement coupable quand elle est mal intentionnée. Et triplement coupable quand elle est le fait d'une personne intelligente et cultivée. Vos propos sans mesure ont gravement offensé tous ceux qui prennent soin et accompagnent les personnes malades et leurs proches".

La Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) a d'ailleurs lancé une invitation à Christine Angot afin qu'elle puisse se rendre compte de la réalité de la mission des bénévoles et des associations au quotidien :

"Mais comme il subsiste en nous l'idée que vous avez pu simplement vous tromper, naïvement, prisonnière de vos préjugés, nous vous invitons à venir accompagner un bénévole pendant quelques heures. Venez, nous vous accueillerons. Alors nous pourrons parler."

Reste donc à savoir Si Christine Angot acceptera cette main tendue. La femme de lettres pourrait donc prochainement accompagner un bénévole en soins palliatifs.