Les socialistes donnés gagnants en Espagne en cas d'élection

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chili: grève votée à Escondida, plus grande mine de cuivre au monde (syndicats)

Wall Street recule et le dollar monte, le commerce dicte la tendance

La Birmanie et ses voisins inondés par la mousson

En savoir plus

Jusqu'ici, le chef du gouvernement espagnol rechignait à passer par les urnes, les sondages indiquant encore une supériorité de l'ancien parti au gouvernement, les conservateurs du Parti Populaire de Mariano Rajoy. Ce sondage montre un affaiblissement du parti qui vient de gouverner pendant 7 ans et qui a traversé une des plus grandes crises de l'histoire de l'Espagne avec les mésaventures catalanes. La gauche fait donc son retour en Espagne, avec pour la première fois un sondage créditant la gauche au dessus de la droite depuis 2009, comme s'en est félicitée la porte parole du PSOE, Adriana Lastra.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres