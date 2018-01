"Snobé" par Emmanuel Macron, Dalil Boubakeur retire la mosquée de Paris du Conseil du culte musulman

Alors qu’il y était convié depuis 25 ans, Dalil Boubakeur, recteur de la grande mosquée de Paris, n'a pas été invité à la cérémonie traditionnelle d'échange de voeux avec les autorités religieuses organisée par l'Élysée ce jeudi matin. Conséquence : il claque la porte du Conseil français du culte musulman (CFCM).

"Prenant acte de cette injuste et inexplicable mise à l'écart, la grande mosquée de Paris décide de se retirer de toutes les instances du CFCM et de ne plus participer à toute initiative émanant des pouvoirs publics sur l'organisation du culte musulman" indique Dalil Boubakeur, 77 ans, dans un communiqué. "Il est surprenant que l'institution religieuse musulmane la plus emblématique de France, fruit d'une loi d'État pour manifester la reconnaissance de la Nation aux milliers de soldats musulmans morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, soit ainsi marginalisée voire ostracisée".

Ce jeudi, chaque culte sera représenté par deux personnes.

Le CFCM le sera par son président en exercice Ahmet Ogras (proche de la Turquie) et le prédécesseur de celui-ci, Anouar Kbibech (de sensibilité marocaine).