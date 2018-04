SNCF : Vers une poursuite de la grève en juillet et en août ?

Les syndicats pourraient donc prolonger le mouvement de grève à la SNCF jusqu'à l'été prochain. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, a tenté d'éteindre l'incendie ce week-end. Interrogé dans le cadre du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, le patron de l'entreprise ferroviaire a assuré qu'il n'y aurait pas de grève à la SNCF cet été car "les cheminots sont des gens responsables. On est au contact avec les organisations syndicales tous les jours".

Selon des informations du Parisien, l'intersyndicale CGT, Unsa, Sud Rail et CFDT doit se réunir cette semaine. Au menu des discussions, l'avenir du conflit et les plans pour la mobilisation dans les mois à venir seront abordés.

Les syndicats pourraient décider de prolonger le mouvement de grève pour les mois de juillet et d'août.

Ce rebondissement dans le conflit sur la réforme de la SNCF, l'ouverture à la concurrence et le statut des cheminots représente un nouveau tournant. Les usagers de la SNCF risquent d'être fortement impactés pour les vacances estivales. Les juilletistes et les aoûtiens vont donc devoir prendre leur mal en patience et se tourner vers des modes de transports alternatifs pour gagner leurs lieux de vacances cet été, si les syndicats mettent leurs menaces à exécution.

Cette nouvelle gradation dans la mobilisation fait suite à un refus du Premier ministre. Edouard Philippe n'aurait pas répondu favorablement à la demande des syndicats de les rencontrer. Les organisations syndicales souhaitaient se réunir avec le Premier ministre, l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP) et le patronat du rail.

Les syndicats ont annoncé, jeudi dernier, la suspension des discussions avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Un responsable syndical s'est confié à la rédaction du Parisien au sujet de l'impasse dans laquelle se trouvent les syndicats et les ministres.

"Ce gouvernement ne veut rien négocier, c'est lui qui nous pousse à prolonger en juillet et août. On s'attendait à un mouvement marathon, c'est pour cela que nous avions présenté un calendrier de grève jusqu'en juin. Puisque le gouvernement n'entend toujours rien, on prépare celui de juillet et août."

La semaine s'annonce donc décisive sur le plan des négociations et du dialogue dans le cadre de l'intersyndicale CGT, Unsa, Sud Rail et CFDT, qui doit se réunir cette semaine.