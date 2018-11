La SNCF va vendre Ouibus à Blablacar

La SNCF va vendre sa filiale d'autocars Ouibus à la plateforme de covoiturage Blablacar ont annoncé les représentants des deux entreprises dans un communiqué diffusé lundi 12 novembre. Le montant de la vente n'a pas été dévoilé. La SNCF poursuit ainsi sa stratégie pour transformer son site Oui.sncf et son application en "véritable assistant personnel de mobilité".

Anciennement iDBus, la filiale de la SNCF Ouibus avait été créée en 2009 et avait étendu ses destinations au moment des grèves SNCF de 2015.

L'entreprise perdait de l'argent et avait vu ses pertes s’accumuler pour atteindre 165 millions d'euros l'an passé. Blablacar et Ouibus avaient déjà formé des liens et partageaient leur plateforme pour proposer des choix différents de destinations.

Le rachat est présenté comme un partenariat par les deux partis. La SNCF entend ainsi toucher un plus large secteur et un plus grand choix de destinations. La SNCF entrera d'ailleurs au conseil d'administration de Blablacar à cette occasion.

En parallèle, Ouibus a annoncé un plan social visant à se séparer de 95 postes, dont 85 chauffeurs.