SNCF : "Il y a urgence à agir mais il y a de la place pour la négociation" affirme Elisabeth Borne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

10h29 Marine Le Pen: Marion Maréchal a "sûrement beaucoup plus de choses que moi" AFP

Grève en Belgique - Transports et services publics perturbés

La nuit a été encore plus glaciale que la précédente

Et de poursuivre : "La concertation et les ordonnances peuvent très bien coexister" note Elisabeth Borne.

"Il y a urgence à agir mais il y a de la place pour la négociation" a précisé la ministre. "Personne ne met en cause les cheminots : je les connais bien, je connais la difficulté de leur métier. Quand ils sont face à des voyageurs mécontents, vous croyez qu'ils veulent que rien ne change ?"

Après les annonces, il s'agit désormais d'établir un dialogue, pour le gouvernement. C'est le rôle d'Elisabeth Borne, ministre des Transports, venue sur RMC pour tenter d'apaiser la polémique. "Personne n'attaque le service public : ce que veut le gouvernement, c'est un meilleur service public ferroviaire pour les Français" explique-t-elle. "Personne ne parle de privatisation de la SNCF, ni aujourd'hui, ni demain. La SNCF est dans le patrimoine des Français et le restera !"

