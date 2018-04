SNCF : seulement 12% des TGV circuleront mardi

La grève perlée qui débute cette semaine et durera jusqu'à fin juin démarre sur des chapeaux de roues. La SNCF a annoncé dimanche que 48% des cheminots, et 77% des conducteurs de train, seront en grève mardi contre le projet de réforme voulue par le gouvernement.

Le trafic sera "quasi-normal" lundi soir au retour du weekend de Pâques, maus seulement 12% des TGV seront assurés mardi, ainsi que 28% des transiliens, 13% des intercités et 30% des TER. La liste des trains sera disponible chaque jour à 17h sur l’appli SNCF et le site SNCF.

En Ile-de-France, 50% des RER A seront assurés, mais seulement 28% des RER B, 20% des RER C, 14% des RER D et enfin 30% des RER E.

Pour les voyageurs internationaux, ce sera moins compliqué : 75% des Eurostar et 90% des Thalys circuleront.

La SNCF, qui souhaite "miser tout sur l'information", remboursera "intégralement" ou échangera "gratuitement" les billets, même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable".

Pour rappel, voici la liste des 36 jours de grève prévus jusqu'à l'été :

Avril : 3 et 4 avril, 8 et 9 avril, 13 et 14 avril, 18 et 19 avril, 23 et 24 avril, 28 et 29 avril.

Mai : 3 et 4 mai, 8 et 9 mai, 13 et 14 mai, 18 et 19 mai, 23 et 24 mai, 28 et 29 mai.

Juin : 2 et 3 juin, 7 et 8 juin, 12 et 13 juin, 17 et 18 juin, 22 et 23 juin et 27 et 28 juin.