SNCF : un rapport explosif remis au gouvernement

Dans un rapport sur la SNCF, remis ce jeudi 15 février au gouvernement, son auteur, l’ancien patron d’Air France, Jean-Cyril Spinetta, propose d'importantes réformes. Parmi les 43 propositions, il évoque l'abandon du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés, puis propose de se recentrer sur le réseau TGV et la desserte des agglomérations, au détriment du réseau secondaire. L'abandon de certaines petites lignes secondaires ultradéficitaires au profit d’autocars est également préconisé. Il évoque aussi le recours pendant deux ans à des plans de départs volontaires et un changement de statut pour la SNCF, en transformant ses deux principales composantes, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, en sociétés anonymes à capitaux publics.

In fine, il préconise aussi la reprise par l'État d'une "part" de la dette de SNCF Réseau.

Ce document de 127 pages "démontre sans ambiguïté la nécessité et l'urgence d'engager sans tarder une refondation de notre système ferroviaire", a jugé Matignon dans un communiqué, à la réception de ce texte. Il a également salué le rapport comme "un diagnostic complet et lucide". Ces propositions "doivent désormais faire l'objet d'un examen approfondi par le gouvernement et d'un dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés", lequel commencera "dès la semaine prochaine", ont également annoncé les services du Premier ministre, Edouard Philippe.