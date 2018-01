La SNCF prévoit "huit années difficiles" pour les usagers du RER et du Transilien

Mise à mal par plusieurs polémiques ces derniers mois, la SNCF a voulu faire dans la transparence. Dans un entretien au Parisien, Alain Krakovitch, le directeur général de Transilien et Didier Bense, directeur de SNCF Réseau Ile-de-France, ont souhaité être "cash" avec les usagers : "les huit prochaines années vont être difficiles pour nos clients". Les déboires des passagers franciliens ne risquent dont pas de s'arrêter et il va falloir s'armer de patience, en raison des nombreux travaux prévus ces prochaines années pour répondre à l'augmentation du trafic sur les lignes RER et Transilien.

"Il va falloir que nous coupions, parfois pendant plusieurs jours d’affilée, certaines lignes", afin de rénover le réseau existant", a avancé Didier Bense, qui explique aussi que "remplacer toutes les caténaires du RER B ou sur la ligne C est absolument nécessaire".

Le calendrier est serré, d'autant que se profile à l'horizon le métro du Grand Paris Express et l'organisation des Jeux Olympiques 2024, qui "rajoute une pression supplémentaire qui rend impossible tout report".

Pour rendre un peu moins pénibles tous ces désagréments à venir, Didier Bense déclare : "En moyenne et grande couronne, la réponse passe par la mise en place de services de bus de substitution de qualité. Ils accompagneront des coupures de ligne plus longues, qui nous permettent de réaliser les travaux plus rapidement et de manière mieux maîtrisée». Son collège Alain Krakovitch plaide quant à lui pour donner "des informations claires à nos clients sur les plans de transport, les itinéraires alternatifs, les bus de substitution géolocalisés…".