SNCF : le porte-parole de LREM dénonce la "gréviculture" française

Sur France Inter, le porte-parole de LREM, Gabriel Attal, a dénoncé la "gréviculture" française, alors que la grève à la SNCF débute lundi soir. "Je ne comprends pas cette grève" a-t-il expliqué à propos d'une "réforme annoncée depuis un certain temps." Comme il le rappelle, "l'ouverture à la concurrence a été actée en 2015 et il n'y a pas eu de mobilisation à cette époque." Et de préciser : "L'important serait peut-être de sortir de la gréviculture."

La sortie est mal passée à la France Insoumise. Sur Twitter, le député Alexis Corbière a repris le porte-parole de LREM.

"Ce petit monsieur Gabriel Attal utilise donc le mot 'gréviculture' pour mépriser ceux qui luttent pour défendre une haute exigence du service public. Ce terme 'gréviculture' a été inventé et utilisé par les Le Pen père et fille. Dis-moi tes références, je te dirai qui tu es..."