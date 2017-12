SNCF : la ministre des Transports exige des explications après une série d’incidents

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, exige des explications de la part des dirigeants de la SNCF après la "succession d'incidents importants et médiatisés" survenus ces derniers jours dans les gares parisiennes. Samedi, les gares d’Austerlitz et de Bercy ont été saturées. Des trains partaient en avance ou avec un gros retard. Les quais et les wagons étaient bondés. Puis, mardi, une importante panne électrique a causé des perturbations à la gare Saint-Lazare pendant trois heures. Et ce, après une grosse panne à Montparnasse, survenue début décembre.

Le 8 janvier, le patron du groupe public et président de SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, et le président de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, devront se rendre à un rendez-vous avec Elisabeth Borne pour qu'ils puissent "tirer ensemble le bilan de ces incidents" et qu'ils présentent leurs "analyses et les actions engagées", selon le courrier envoyé par la ministre des Transports aux dirigeants du groupe ferroviaire, dont l'AFP a obtenu copie.