SNCF : une importante opération de police à la gare de Lyon Part-Dieu, un TGV dérouté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Général Sidi Alassane Touré, Gouverneur de la région de Mopti « Nous allons sécuriser toutes les localités de la région de Mopti et permettre le retour de l’administration, l’ouverture des écoles, etc. »

Hamid Hazzaz, « l’araignée » qui gardé les filets du Maroc lors de la CAN 76 n'est plus

Vuelta 2018: l'ADN d'une course pour grimpeurs

Général Sidi Alassane Touré, Gouverneur de la région de Mopti « Nous allons sécuriser toutes les localités de la région de Mopti et permettre le retour de l’administration, l’ouverture des écoles, etc. »

Une opération de police de grande ampleur a alors eu lieu pour évacuer des fauteurs de troubles. Alcoolisés, ces derniers auraient commis des dégradations - mais pas de vols - à l'intérieur du train et auraient également exigé l'ouverture du wagon-bar.

Du rififi dans le TGV. Un train Paris-Évian, qui s'est élancé de la capitale ce samedi 13 janvier à 7h11, a dû être dérouté en gare de Lyon Part-Dieu, dans le département du Rhône, moins de deux heures plus tard. Des contrôleurs SNCF, débordés par le comportement de plusieurs dizaines de passagers, ont fait appel aux forces de l'ordre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres