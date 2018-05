SNCF : Réunion décisive de l'intersyndicale ce mercredi sur la poursuite de la grève

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les syndicats sont déterminés à continuer de mobiliser les cheminots de la SNCF dans le cadre du mouvement de grève et de contestation contre la réforme sur la fin du statut et sur les perspectives inquiétantes de l'ouverture à la concurrence.

Des cheminots grévistes de SUD-Rail ont tenté une opération coup de poing ce lundi dans trois gares parisiennes. Ils ont été repoussés et contenus par les forces de l'ordre.

Les syndicats CGT, Unsa et CFDT ont déposé un nouveau préavis pour la neuvième séquence de grève, qui va débuter ce samedi à 20 heures pour s'achever mardi prochain. La ministre des Transports Élisabeth Borne doit recevoir les représentants des salariés ce vendredi.

Certaines organisations, la CGT notamment, espèrent une convergence des luttes dans le cadre de la grande manifestation prévue le 26 mai prochain, à l'initiative de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon.

La menace de durcir le conflit avec des grèves lors des vacances estivales est une piste envisagée par les syndicats les plus déterminés, afin de prolonger le bras de fer avec le gouvernement.

Les syndicats, reçus lundi à Matignon par le premier ministre Edouard Philippe et la ministre des Transports Elisabeth Borne, doivent se réunir ce mercredi. Cette réunion de tous les dangers, pour le gouvernement et les usagers de la SNCF, doit se tenir à 17 heures, au siège de la CGT à Montreuil en Seine-Saint-Denis. La suite à donner au mouvement de grève devrait être tranchée. Une journée "sans cheminots" le 14 mai prochain a été notamment annoncée.

