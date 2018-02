SNCF : "Il faut changer sinon on va dans le mur" estime Castaner

Comment remettre la SNCF sur de bons rails ? Le rapport explosif remis au gouvernement pourrait apporter des solutions. En tout cas, il y a urgence. "On a un constat qui montre qu'il faut changer sinon on va dans le mur" explique Christophe Castaner le délégué de La République en Marche et secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement sur RTL. "Le constat est mauvais, il faudra être courageux", juge-t-il pour justifier des mesures contestées.

Il fustige notamment "des choix faits sur de grandes infrastructures en négligeant les trains du quotidien, ceux que les Français prennent tous les jours (…) On décidera avec la SNCF de ce qu'il faut maintenir, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut changer.

Ce que dit le rapport c'est que 16% des moyens sont concentrés sur 2% des petites lignes. Il faut intégrer que le service public a un coût différent selon les territoires" explique-t-il.

Point plus sensible, celui du statut des cheminots qui pourrait prendre fin. "Il n'est pas illogique de dire que les nouveaux collaborateurs de la SNCF auront une retraite conforme à celle des Français", même si "ce n'est pas l'essentiel de la réforme." Et de conclure : "Il faut changer d'époque."