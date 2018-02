SNCF : la CGT appelle à une manifestation pour défendre le statut des cheminots

La CGT est déjà sur le pied de guerre. Son secrétaire général a appelé, ce vendredi sur France Inter, à une "manifestation nationale" pour le 22 mars. La raison ? Un point polémique dans le rapport sur la SNCF arrivé sur la table d'Edouard Philippe : la fin du statut des cheminots. "C'est un rapport qui n'est pas surprenant venant d'une commande du gouvernement qui veut casser la SNCF et le service public, tous les services publics" a expliqué Philippe Martinez. "Je défie quiconque de me prouver en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre de voyageurs." Selon lui, "ce que propose ce rapport, c'est d'accentuer cette casse."

La fin du statut n'a pas été confirmée, à ce stade, par Matignon mais Christophe Castaner, Secrétaire d'Etat, a commencé à déminer le sujet.

"Il n'est pas illogique de dire que les nouveaux collaborateurs de la SNCF auront une retraite conforme à celle des Français" a-t-il expliqué sur RTL.