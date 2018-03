SNCF : le calendrier des jours de grève dévoilé

Jeudi 15 mars, l'intersyndicale CGT-Unsa-Sud-CFDT de la SNCF a annoncé une grève sur le rythme de "deux jours sur cinq" qui aura lieu à partir du mardi 3 avril et jusqu'au jeudi 28 juin, pour protester contre la réforme en cours de l'entreprise. Au total, 36 jours de grève sur trois mois sont prévus.

Le calendrier des jours de grève a été dévoilé. En avril, le week-end de Pâques est épargné puisque la première journée de mobilisation commence dès le lendemain, le 3 et le 4. Suivront les 8 et 9 avril, 13 et 14, 18 et 19, 23 et 24 puis 28 et 29. Soit douze jours de grève. En mai, le premier jour du mois n'est pas concerné par la grève. En revanche, le 8 mai l’est. Les jours de perturbations à noter sont : les 3 et 4, les 8 et 9, les 13 et 14, les 18 et 19, les 23 et 24 puis les 28 et 29. Comme au mois d'avril, il y aura douze jours de grève.

In fine, en juin, il faut aussi prévoir douze jours de grève. Les dates à retenir sont : 2 et 3, 7 et 8, 12 et 13, 17 et 18, 22 et 23 et 27 et 28. Sur TF1 jeudi soir, le patron de la SNCF Guillaume Pépy a déclaré que la SNCF publiera chaque jour à 17h la liste des trains qui circuleront le lendemain.