SMIC, salaires, gaz, prime d'activité... Les changements du 1er octobre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le passage d'un "médicane" laisse trois disparus et des inondations

Mauvaise nouvelle cette fois : pour le sixième mois consécutif, les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont augmenter de 1% pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 3,3% pour ceux ayant recours à cette énergie pour se chauffer, et de 2% pour les utilisateurs qui en font un double usage cuisson et chauffage.

Des hausses équivalentes sont prévues pour 2019, 2020 et 2021.

Premier changement et bonne nouvelle pour les salariés : après une première baisse au 1er janvier dernier, la cotisation salariale d’assurance chômage sera entièrement supprimée au 1er octobre, ce qui va se traduire par une hausse du salaire net perçu à la fin du mois. Le gain devrait être d'environ 1,45 % de salaire brut pour l’ensemble des salariés du privé.

