Six projets d'attentats déjoués depuis le début de l'année

Laurent Nunez, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, fait le point dans une interview au JDD sur la menace terroriste en France.

"Depuis novembre 2013, 55 projets d'attentat islamiste ont été déjoués grâce à l'action des services de renseignement, dont six cette année", explique-t-il notamment. Il souligne "l'utilité de la loi sur la sécurité intérieure" en précisant que "l'un de ces six attentats déjoués l'a été grâce à une visite domiciliaire et à l'exploitation immédiate des éléments recueillis".

Autre projet déjoué : celui de deux frères syriens, le 30 octobre au Mans (Sarthe). Ils qui avaient été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur la mise en ligne de vidéos mettant en scène un homme prêtant allégeance au groupe Etat islamique (EI).

Le secrétaire d'Etat revient aussi sur le sujet des retours de djihadistes français partis en Syrie ou en Irak. "Nous ne constatons quasiment plus de retour. 261 djihadistes, hommes et femmes, sont revenus. Tous sont visés par des procédures judiciaires, un grand nombre est incarcéré, les autres font l'objet d'un suivi attentif. Nous estimons à environ 700 les djihadistes partis de France et encore présents sur zone, mais certains peuvent être morts", précise-t-il.