Six policiers présents au Bataclan invitent Yann Moix a échanger sur leur métier

Yann Moix a fait polémique, la semaine dernière dans l'émission de Thierry Ardisson "Les terrains du samedi", sur C8, en déclarant à propos des policiers : "la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans des endroits dangereux". Des propos pour lesquels le syndicat Alternative police CFDT a annoncé avoir saisi le CSA, et contre lesquels le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé son intention de déposer plainte.

Plutôt qu'une judiciarisation de l'affaire, six policiers de la Bac ont préféré inviter le polémiste, sans caméras ni micros, afin d'échanger sur leurs conditions de travail. Dans un courrier adressé à l'écrivain, ces six policiers, qui sont intervenus les premiers le 13 novembre 2015 au Bataclan, ils expliquent avoir eu "la peur au ventre" ce soir-là en attendant l'arrivée des brigades spécialisées, "la peur au ventre" également en se faisant tirer dessus à l'arme de guerre, "la peur au ventre" enfin lorsqu'ils ont récupéré des victimes qui avaient "échappé aux entrailles de l'enfer et aidé les secours à prendre en charge les survivants".

Yann Moix n'a pas encore annoncé sa décision de les rencontrer ou non.