Six mois de prison pour le propriétaire du lionceau retrouvé dans un appartement

L'individu qui détenait un lionceau dans un appartement du Val-de-Marne a été condamné à six mois de prison ferme ce vendredi 26 octobre et à 2000 euros d'amende pour détention et tentative de revente de l'animal.

Le lionceau de deux mois et demi avait été retrouvé chez des voisins de l'homme bien connu des services de police. L'homme était caché dans un placard tandis que l'animal était dans une chambre d'enfant.

Le procureur pendant l'audience a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé et que l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage enquêtait sur la présence de trois autres lionceaux dans le Val-de-Marne.

Un autre lionceau a été découvert à Marseille plus tôt dans la semaine selon les douanes.

Le lionceau retrouvé dans le Valde-Marne et confié à l'association 30 millions d'amis était apparu dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Dans ces dernières, on le voyait mordiller le crane de son "propriétaire". Un de ses contact Snapchat avait vu l'homme essayer de vendre l'animal pour la somme de 10 000 euros.

Devant le tribunal, l'homme a assuré avoir juste voulu "frimer" en faisant croire que le lionceau lui appartenait alors qu'il lui aurait été "confié" par un proche. " J'aime beaucoup les animaux, j'en ai toujours eu. J'ai été hypnotisé par ce lionceau, je n'ai pas pensé aux conséquences" a-t-il déclaré en précisant regretter "sa connerie".

Pa de quoi convaincre la justice ni l'association 30 millions d'amis qui s'était portée partie civile.