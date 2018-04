Six Français sur dix "mécontents" de l'action du gouvernement depuis un an

Tout juste revenu de sa tournée de sa tournée américaine, Emmanuel Macron va retrouver ses tracas nationaux. Et ils sont nombreux…. Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, six Français sur dix (59%) sont "mécontents" de l'action du gouvernement depuis un an. En tout, 23% se disent "très mécontents" et 36% "plutôt mécontents". En revanche, 40% ont une bonne opinion de la politique gouvernementale (36% considèrent être "plutôt satisfaits" et 4% "très satisfaits").

On retrouve une majorité de mécontents, quelle que soit l’appartenance politique – sympathisants La République en marche mis à part. Si ces derniers sont satisfaits à 92%, les Insoumis sont mécontents à 88%, les socialistes à 59% et Les Républicains à 57%.

L'Europe et l'international totalisent 54% de satisfaits. "L'insatisfaction est majoritaire dans tous les autres domaines : 53% de personnes interrogées sont insatisfaites sur les questions liée à la sécurité, 54% sur celles liées à l'éducation, et 64% sur les questions économiques et sociales." note le site de franceinfo.