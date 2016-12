Six attentats auraient été déjoués en Belgique depuis deux ans

« Je peux vous annoncer, en concertation avec l’Ocam (Organe de coordination pour l’analyse de la menace) qu’en deux ans, depuis novembre 2014 précisément nous avons pu déjouer pas moins de six attentats » a déclaré le directeur de la police judiciaire de Bruxelles, Eric Jacobs dans une interview au quotidien La dernière heure.

Il affirme que 45% des effectifs de la police judiciaire fédérale de Bruxelles est mobilisée pour tout ce qui touche aux questions de terrorisme. Ce n’est pas encore suffisant d’après lui : il faudra renforcer, dit-il, ces services.

Ils doivent en effet intervenir pour la moindre alerte : « beaucoup d’informations ne sont pas pertinentes, mais lorsqu’on nous indique que telle voiture grise est suspecte, si on ne vérifie pas et qu’il y a un attentat le lendemain, on va nous dire qu’on savait et qu’on a rien fait ».

Il explique que la police belge reçoit jusqu’à 600 informations par jour depuis les attentats de Bruxelles, contre l’aéroport et le métro de la capitale faisant 32 victimes.

Le niveau de la menace terroriste en Belgique est de 3, ce qui signifie une menace « possible et vraisemblable ». Le maximum auquel il puisse être porté est 4.