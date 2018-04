Contestation étudiante : Les locaux de Sciences Po Paris sont bloqués

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président de l'université de Rouen a décidé de fermer de jeudi à samedi le campus principal de Mont-Saint-Aignan. Cette décision intervient après le blocage de plusieurs bâtiments par des opposants à la réforme de l'accès à l'université. Tous les cours prévus sont annulés et les examens sont également reportés.

"Notre école est pleine de ces modules visant à former les hauts fonctionnaires zélés du régime libéral et autoritaire."

Les étudiants accusent Emmanuel Macron et son gouvernement de mener une "vaste entreprise néolibérale et raciste".

"Nous occupons Sciences Po parce que Macron en est sorti, et que nous ne voulons pas finir comme lui.

Les manifestants mobilisés à Sciences Po protestent contre la réforme d'accès à l'université et la loi ORE (la loi relative à l'Orientation et la Réussite des Etudiants). De nombreuses banderoles ont été déployées aux fenêtres de l'immeuble.

