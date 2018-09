Le site Breitbart a dévoilé des images sur le choc des dirigeants de Google après l'annonce de l'élection de Donald Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Me Assane Dioma NDIAYE attaque en justice « l’arrêté Ousmane NGOM »

Jeanne Added, et la lumière fut !

En savoir plus

Le bras de fer entre Google et Donald Trump ne fait que commencer.

Google a également été pointée du doigt pour réduire les opinions conservatrices en son sein. James Damore, un ancien employé de la compagnie, avait rédigé un ouvrage sexiste qui avait fuité sur Internet et provoqué son licenciement.

Dans le cadre de cette réunion, les dirigeants de Google tente de rassurer leurs employés sur l'impact de la présidence de Donald Trump sur Google et ses prises de positions sur des sujets sensibles comme le chiffrement des communications ou la neutralité du Net.

Les personnes présentes sont abasaourdies. Le fondateur de Google, Sergey Brin, estime, "en tant qu’immigré et réfugié", que l’élection de Donald Trump est "choquante". Ruth Porat, la directrice financière d’Alphabet, reste sans voix lorsqu’elle dévoile le message reçu d’un proche présent au QG de Hillary Clinton. Ruth Porat a alors clairement affiché son soutien à la candidate Démocrate. La défaite d'Hillary Clinton a été pour elle comme "un coup dans les tripes". Le directeur juridique de l’entreprise, Kent Walker, considère que l’élection de Donald Trump n’est qu’un "contretemps" et que Google a toute sa place dans l’histoire longue, qui, elle, "tend vers le progrès".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres