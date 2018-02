Simone Veil et son époux entreront au Panthéon le 1er juillet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

De Croo et Oxfam décident de faire réaliser un audit en Belgique

Affaire Omar Raddad : un suspect mis hors de cause après une analyse génétique

Wauquiez dézingue Juppé et Pécresse dans de nouveaux enregistrements

En savoir plus

Et d’ajouter : "Le lendemain de la cérémonie, au matin, après avoir passé la nuit dans la nef du Panthéon, veillés par la Garde républicaine, ils seront inhumés dans le caveau dédié situé dans la crypte du Panthéon". Simone Veil sera la 5ème femme à entrer au Panthéon.

Selon Ouest-France, qui a consulté une note du Centre des Monuments nationaux, la cérémonie sera retransmise en direct à la télévision. "Le cortège remontera la rue Soufflot et les cercueils seront déposés au centre du parvis du Panthéon", précise le Centre des monuments nationaux, qui a prévu une cérémonie "sobre, digne et élégante".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres