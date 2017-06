Simone Veil est décédée vendredi à l'âge de 89 ans

Mise à jour 11h40

Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, rescapée des camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale et figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes, est décédée vendredi 30 juin à Paris à l'âge de 89 ans, a indiqué sa famille.

Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, elle est devenue l'une des rares femmes à occuper un ministère, celui de la Santé, où elle portera la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Simone Veil a été l'une des personnalités les plus aimées et les plus respectées de l'histoire politique française. "Elle y fait une très discrète entrée lorsqu'en 1947 Antoine, qu'elle vient d'épouser, rejoint le cabinet de Pierre-Henri Teitgen, vice-président du Conseil.

Six ans plus tard, licenciée en droit et diplômée de Sciences Po, elle annonce à son époux qu'elle veut être avocate. Antoine rechigne, elle insiste, finit pourtant par choisir une autre voie : elle est reçue cinquième à l'École de la magistrature", rappelle l'hebdomadaire Le Point.

De nombreux responsables politiques ont salué l'action et le parcours de Simone Veil dès l'annonce de sa disparition, ce vendredi matin.

Edouard Balladur, ancien Premier ministre : "C'est avec une très grande émotion que j'ai appris la disparition de Simone Veil. J'avais pour elle infiniment de respect et d'amitié. Sa personne et son histoire faisait honneur à notre pays. Puisse son exemple nous inspirer longtemps".

Ségolène Royal, ancienne ministre : "Le monde perd une grande dame avec le décès de Simone Veil. Ses combats et ses épreuves resteront un exemple pour toutes les femmes".

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre : "Simone Veil, l'Europe comme cicatrice de l'Histoire. Un Respect à La hauteur de ses douleurs".