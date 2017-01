Le siège de l'UDI perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance et financement illégal de campagne électorale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L’IRM lance une nouvelle alerte aux chutes de neige et au verglas sur toute la Belgique: la phase de vigilance routière renforcée est maintenue

Colombie: les guérilleros des Farc et leurs cicatrices

En savoir plus

Plus d'informations à venir...

Ouverte en octobre 2016 après un signalement de Tracfin, cette enquête porte sur des soupçons d'abus de confiance et de financement illégal de campagne électorale entre septembre 2015 et avril 2016.

Selon les informations de l'AFP, obtenues par une source judiciaire, une perquisition se déroule depuis mercredi matin au siège de l'UDI, dans le cadre d'une enquête ouverte il y a trois mois pour abus de confiance et financement illégal de campagne électorale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres