Le siège marseillais de SOS Méditerranée occupé par des identitaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le juge Kavanaugh quasi certain d'entrer à la Cour suprême

Collins et Manchin soutiendront Kavanaugh

L'adieu au géant Aznavour, monument de la chanson et visage de la France

Wall Street en repli, les rendements montent, après l'emploi US

22h49 Cérémonie d'ouverture des JO-2024: "Tout est possible", selon Estanguet AFP

Wall Street en repli, les rendements montent, après l'emploi US

En savoir plus

Le but de l'opération est bien entendu d'empêcher le seul navire civil participant au passage des migrants en Europe.

Devenu le fer de lance de la lutte pour les migrants, SOS Méditerranée ne plait pas à tout le monde. Vendredi 5 octobre, une vingtaine de militants proches du groupe Génération Identitaire ont investi les bureaux de SOS Méditerranée à Marseille, ville dans laquelle vient d'accoster le bateau. Le groupe d'extrême-droite a revendiqué l'action et a demandé la saisie de l'Aquarius ; ce qui se justifie d'un point de vue légal, le navire ne battant plus aucun pavillon depuis que Panama lui a retiré le sien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres