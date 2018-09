Seuls 19% des Français satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mondiaux d'aviron: l'or de Boucheron et Androdias pour finir en beauté

Marine Le Pen : "l'arrogant" président Macron "ne marche plus : il rame"

GP de Singapour: Hamilton et Mercedes creusent l'écart, Vettel et Ferrari en crise

Philippe (sans casque) et Mathilde profitent de la journée sans voiture à Bruxelles

En savoir plus

*Enquête réalisée auprès de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 11 au 13 septembre selon la méthode des quotas

Droit du travail, hausse de la CSG, prélèvement à la source... Les réformes mises en place par le gouvernement et le chef de l'Etat ne semblent pas plaire aux Français. Selon une enquête Kantar Sofres-One Point pour RTL/Le Figaro/LCI, dévoilée ce dimanche, seuls 19% des sondés jugent positivement le bilan de l'action de Président (3% très positif et 16% plutôt positif), contre 60 % qui le jugent négativement. Cela représente une baisse de 16 points d'opinions positives par rapport à la précédente enquête réalisée en janvier dernier.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres