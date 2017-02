Le seul centre de déradicalisation français est désert

France Bleu Touraine rapporte ce jeudi 8 février, que le seul centre de déradicalisation français est vide. En effet, le ministère de l'Intérieur a confirmé le départ du dernier pensionnaire de cet établissement de Pontourny à Beaumont-en-Véron. Le jeune majeur originaire de la région Centre n'a pas été "soigné", au contraire, il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt général pour violence et apologie du terrorisme ! De ce fait, il ne pouvait plus rester dans le centre, prévu uniquement pour accueillir des jeunes en voie de radicalisation et non des condamnés.

Sept autres personnes en voie de radicalisation ont déjà quitté le centre ces deux dernières semaines, le laissant ainsi complètement désert. Le ministère de l'intérieur assure qu'un nouveau groupe de pensionnaires devrait intégrer l'établissement d'ici quelques semaines.

D'échec en échec ?

Le centre a déjà connu d'autres péripéties. Le 20 janvier, un des passionnaires a été interpellé pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste au moment d'une permission de sortie. Il s'est avéré que Mustafa S. était lié à un kamikaze, tué au Bataclan en novembre 2015. Une perquisition s'est déroulée le même jour au centre de déradicalisation. En outre, en septembre dernier, la presse avait aussi révélée la présence d'un fiché S au centre de Pontourny, il avait finalement été transféré dans un autre centre spécialisé.

L'association "Radicalement contre Pontourny" appelle à une manifestation ce samedi à 10h à Beamont-en-Véron pour demander la fermeture définitive du centre.

>>> À lire aussi : Un premier centre de déradicalisation va ouvrir dans l'Indre-et-Loire...alors que des élus locaux n'étaient pas au courant