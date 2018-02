Le Service national "sera obligatoire", confirme Benjamin Griveaux

Obligatoire ? Purement volontaire ? Les interrogations subsistaient. En mars 2017, le candidat Emmanuel Macron avait promis de rétablir un "service national obligatoire et universel" d'un mois et pour l'ensemble d'une classe d'âge. Mais, au sein même du gouvernement - notamment entre Florence Parly et Gérard Collomb - les positions semblaient diverger ces derniers jours sur la notion d'obligation.

Interrogé sur Radio Classique ce mardi, Benjamin Griveaux a souhaité clarifier la position : "Il sera universel, il concernera toute la classe d'âge et il sera obligatoire".

Le porte-parole du gouvernement a poursuivi : "On est en train de regarder les modalités techniques. C'est la totalité d'une classe d'âge, c'est universel, donc les garçons et les filles, et c'est obligatoire". Un rapport devrait être remis au gouvernement fin avril.

Comme le rappelle RTL, il serait impossible, pour des raisons juridiques, de l'imposer aux majeurs. Il s'adressera donc probablement aux seuls jeunes de 16 à 18 ans. Ce serait l(‘option désormais privilégiée par l’exécutif. Chaque année, cela concernerait 600.000 filles et garçons, qui ne sont pas encore sur le marché du travail.