Service national : Gérard Collomb contredit Florence Parly et affirme qu'il sera obligatoire

A quoi ressemblera le futur service national universel promis par Emmanuel Macron ? Difficile de le savoir pour l'instant. Même son caractère obligatoire ou non n'est semble-t-il pas décidé.

Invité dans Questions politiques" sur FranceInter/Francetvinfo/Le Monde ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a expliqué que ce projet serait "bien sûr" obligatoire. Le président de la République "a une qualité, c'est la persévérance dans les idées. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur la forme que cela pourrait prendre mais il a encore réaffirmé récemment qu'il voulait faire ce genre de service obligatoire", a insisté le ministre. "Ce n'est plus le service d'un an qu'on connaissait par le passé, c'est quelques semaines, un mois mais au moins on se retrouve ensemble, il y a un brassage social.

Le fait que pendant que, pendant une période brève, tous les Français de quelque condition sociale qu'ils soient se retrouvent ensemble, franchement, c'est quand même pas mal", a-t-il ajouté.

Or, sa collègue des Armées, Florence Parly, chargée du dossier a avancé vendredi que ce dispositif, appelé à être expérimenté en 2019, ne le serait probablement pas. "Ce sera un service qui probablement n'aura pas un caractère obligatoire, au sens où les gendarmes viendraient rechercher le réfractaire, mais ce sera un service qu'on cherchera à rendre attractif pour les jeunes afin qu'ils soient incités à le réaliser, à la fois pour eux-mêmes, pour ce qu'ils y apprendront et aussi pour ce qu'ils pourront donner aux autres", a-t-elle déclaré en conférence de presse.