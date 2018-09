Sergueï Sobianine réélu maire de Moscou

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette journée de vote a également été marquée par des manifestations, interdites par les autorités. Ces rassemblements étaient organisés dans toute la Russie à l'appel du principal opposant au pouvoir, Alexeï Navalny. Un millier de manifestants opposés notamment à la réforme des retraites ont été arrêtés ce dimanche, à Saint-Pétersbourg et à Ekaterinbourg notamment. Le pouvoir en place fait face à la colère de la population au regard de la situation sociale et économique en Russie.

Dans certaines régions comme Primorié, en Khakassie, à Vladimir et à Khabarovsk, un deuxième tour devra avoir lieu afin d'élire le gouverneur. Les candidats de Russie Unie ne sont pas parvenus à obtenir plus de 50% des scrutins dans ces provinces.

Des élections locales ou régionales étaient également organisées ce dimanche à travers le pays. Le parti au pouvoir, Russie Unie, a subi des revers importants enregistrant en effet sa pire performance en plus de dix ans.

Il a triomphé avec 70,02% des bulletins, faute d'une réelle opposition. La participation n'a pas dépassé les 30,8%. Les autorités avaient pourtant redoublé d'efforts pour inciter les Moscovites à se déplacer pour aller voter. Lors des dernières municipales il y a cinq ans à Moscou, Alexeï Navalny avait failli entraîner Sergueï Sobianine dans un second tour. Seuls les membres de l'opposition "tolérée", communistes ou nationalistes, ont pu déposer leur candidature.

