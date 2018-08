Septième départ en un an du ministère de la Culture

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Et il n'y a pourtant que 10 conseillers au ministère de la Culture.

Les jours se suivent et se ressemblent au ministère de la Culture. Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur adjoint du cabinet de la ministre, a décidé de suivre ses nombreux prédécesseurs qui ont choisi la porte moins d'un an après leur arrivée au ministère. L'énarque a déjà trouvé un nouveau poste, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Avant lui, Laurence Tison-Vuillaume avait fait de même, elle-même ayant remplacé Marc Schwartz. C'est donc une vraie hémoragie. En tout ce sont sept hauts-fonctionnaires qui ont fait leurs valises.

