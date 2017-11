Sept Français sur 10 estiment que Castaner doit quitter le gouvernement s'il veut diriger LREM

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Avoir ses règles et rester à l'école: l'Ethiopie relève le défi

Une commune du Cher veut produire et consommer sa propre électricité

L'assureur Prudential porté par l'Asie, les USA et l'Europe 16/11/2017 - 07h59

Etats généraux des jeunes et Robert Mugabé, au menu des journaux burkinabè (APA)

D’après les résultats de l’étude, le constat est partagé par toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles, et tous les bords politiques. Par ailleurs, toujours selon le sondage, seulement 37% des Français estiment que La République en marche est un "parti qui change la manière de faire de la politique". La majorité des sondés (62%) juge qu’il reste un "parti comme les autres". Il n’y a que les personnes âgées de plus de 65 ans qui voient dans La République en marche une formation portant un renouvellement (une courte majorité de 54%).

Méfiant, les Français. Unique candidat au poste de délégué général de La République en marche, Christophe Castaner doit être désigné par un vote à main levée de ce collège, samedi 18 novembre. S’il est certain qu’il quittera le poste de porte-parole du gouvernement, il n’a pas exclu de conserver son poste de secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement. Or, selon un sondage Elabe "L'Opinion en direct" pour BFMTV, sept sondés sur dix pense que Christophe Castaner doit quitter son poste de ministre.

