Sénatoriales : un mauvais résultat pour En Marche, pas de nouveau siège pour le FN, la droite confortée

Les grands électeurs (conseillers régionaux, départementaux, sénateurs, députés...) étaient appelés ce dimanche à élire la moitié des sénateurs. A l'issue du scrutin, "les électeurs ont conforté la majorité sénatoriale" de droite, a annoncé le président réélu du Sénat, Gérard Larcher (Les Républicain). Il a promis une "majorité exigeante et positive". Pour lui la contre-performance des candidats de la République en marche vient du fait que les élus locaux veulent "confiance et respect" de la part d'Emmanuel Macron, "ce qui a manqué ces derniers temps".

Dans un communiqué, Les Républicains ont salué "une victoire pour la droite et le centre" et commenté : "les mauvais résultats d’En marche [...] montrent que la lune de miel entre les Français et Emmanuel Macron est terminée".

"Je ne dirais pas que c'est un succès", a commenté, lapidaire, le chef de fil des sénateurs LREM, François Patriat. Le parti ne devrait compter que "20 à 30 sièges" ce soir, contre 29 avant le scrutin.

Le Front national n'a, lui, obtenu aucun sénateur supplémentaire, mais fait état d'une forte progression de ses voix : il en a obtenu 2026, alors qu'il ne disposait que de 700 grands électeurs environ.