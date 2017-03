Le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne devient le premier parlementaire Les Républicains à soutenir Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Jean-Baptiste Lemoyne a dit avoir rencontré le candidat d'En Marche ! mercredi après-midi. Il estime que "la droite et le centre peuvent partager de nombreux points du programme d'Emmanuel Macron : la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression du RSI, la réforme des retraites, le recrutement de policiers et de gendarmes... Emmanuel Macron a cette capacité à parler à des France qui se regardent en chiens de faïence : la France rurale, la France des quartiers, la France des métropoles… Il est capable de susciter une espérance dans une France qui se fissure."

"L’alternance est devenue impossible avec François Fillon", a-t-il déclaré à l’AFP. "François Fillon a repris sa parole en restant candidat malgré sa mise en examen, moi je reprends ma liberté parce que je constate combien le reniement de la parole politique nous porte préjudice", a expliqué le sénateur de 39 ans (même âge qu’Emmanuel Macron), qui avait soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite. Il a également annoncé qu'il démissionnait de sa fonction de secrétaire national LR et de président de la Fédération LR de l'Yonne.

