Le Sénat US rejette un nouveau projet de loi abolissant la loi Obamacare

Jusqu'au bout, malgré le cancer au cerveau qui le ronge, le sénateur républicain John McCain prouve son indépendance. Revenu spécialement au Sénat, juste après une grave opération, McCain n'a pas voté pour un nouveau projet de loi qui abolissait partiellement la loi Obamacare.

Après plusieurs jours d'intenses discussions au sein du parti républicain, cette nouvelle défaite est un coup dur pour Donald Trump qui a fait de l'abolition de l'Obamacare, un de ses principaux thèmes de campagne.

Et il avait publié un tweet invitant fermement les élus républicains à soutenir ce projet.

Le CBO (Congressional Budget Office), équivalent américain de notre Cour des Comptes, avait calculé que cette nouvelle législation, si elle était adoptée aurait privé 16 millions d'Américains de toute couverture sociale.

Après des heures de tractations et de pressions, le vote est intervenu dans la soirée aux USA, au petit matin en France. Et trois sénateurs républicains n'ont pas cédé refusant une abogation même partielle de la loi Obamacare : Lindsey Graham, Ron Johnson et John McCain.