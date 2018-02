Le Sénat polonais adopte une loi qui irrite Israël

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Sénat polonais a voté une loi sur le génocide juif. Elle punit par des amendes ou des peines de prison allant jusqu'à trois ans de réclusion ceux qui attribuent "à la nation ou à l'Etat polonais" des crimes commis par les nazis allemands en Pologne occupée. Selon les conservateurs au pouvoir en Pologne, cette loi permettrait d'empêcher d’utiliser l'expression "camps de la mort polonais" à propos de ceux installés par les nazis allemands en Pologne occupée. Mais pour entrer en vigueur, elle doit encore être signée par le président polonais Andrzej Duda.

Israël et les Etats-Unis protestent

Cependant, elle fait déjà polémique. En effet, elle irrite Israël. Les responsables israéliens voient dans cette loi une tentative de nier la participation de certains Polonais à l'extermination des juifs, voire la possibilité de poursuivre des survivants du génocide qui évoqueraient de tels cas. Après l'adoption du projet de loi par la chambre basse vendredi dernier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vivement protesté : "Nous ne tolérerons pas qu'on déforme la vérité et réécrive l'Histoire ou qu'on nie l'Holocauste".

Mais il n’y a pas que les autorités israéliennes qui sont mécontentes. Cette loi a également fait l'objet d'un sérieux avertissement américain. Les Etats-Unis ont exprimé mercredi leur "inquiétude" quant aux conséquences de cette loi. Elle risque d'avoir des "répercussions" sur "les intérêts et relations stratégiques de la Pologne, y compris avec les Etats-Unis et Israël", a mis en garde la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert. Selon elle, d'éventuelles divisions entre alliés "ne profiteraient qu'à nos rivaux". Elle a donc appelé la Pologne "à réexaminer la loi à la lumière de ses possibles conséquences sur la liberté d'expression et sur notre capacité à être de bons partenaires".