Sénat : Larcher réélu président, les Constructifs créent leur groupe

C'était une formalité. Gérard Larcher a réélu dès le premier tour à la présidence du Sénat avec 223 voix contre 79 pour le socialiste Didier Guillaume et 15 pour la communiste Eliane Assassi. Sans surprises, puisque le Sénat est resté majoritairement à droite, après les dernières élections sénatoriales.

Plus surprenant, un groupe Constructifs voit le jour avec 11 sénateurs (il en faut 10 pour créer un groupe), appelé "République et territoire – les indépendants." Ils viennent de la droite et du centre et sont menés par les Républicains Jérôme Bignon, sénateur de la Somme et Claude Malhuret, sénateur de l'Allier. "Nous souhaitons que la France réussisse. Ce qui ira dans le bon sens, nous le voterons. Si ce n’est pas le cas, nous ne le voterons pas. Nous ne sommes ni suivistes, ni en opposition systématique" explique ce dernier à Public Sénat.