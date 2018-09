Sénat : Alexandre Benalla et Vincent Crase officiellement convoqués le 19 septembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Benalla et Crase devant le Sénat le 19 septembre

Ces auditions devraient permettre d'éclaircir les ultimes zones d'ombre de cette affaire. Ce scandale a empoisonné l'été d'Emmanuel Macron et du gouvernement qui connaissent une importante chute dans les sondages.

L'ancien chargé de mission de l'Elysée a violemment critiqué le rôle des sénateurs dans le cadre d'un entretien avec France Inter cette semaine. Gérard Larcher, le président du Sénat, a tenu à lui répondre et à défendre la commission d'enquête sénatoriale, sur le plateau de LCI.

L'information avait été évoquée ces derniers jours provoquant la colère et la stupeur d'Alexandre Benalla. Elle est désormais officialisée.

Selon un document dont l'AFP a pu prendre connaissance, la convocation officielle à la réunion de la commission des Lois du Sénat précise qu'Alexandre Benalla est convoqué à 8h30 et Vincent Crase à 10h30.

Ils étaient les deux acteurs clés de la vidéo dévoilée par la rédaction du Monde cet été sur les faits de violences commis en marge des défilés du 1er mai à l'égard de manifestants place de la Contrescarpe. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont donc officiellement convoqués devant la commission d'enquête du Sénat à la date du 19 septembre 2018. Cette information a été dévoilée par l'AFP, ce jeudi 13 septembre. L'ancien réserviste Vincent Crase, présent lors des interpellations mouvementées de la place de la Contrescarpe, est également convoqué par la commission d'enquête du Sénat.

