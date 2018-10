Le Sénat adopte un texte visant les black blocs

L'Etat aurait-il trouvé une riposte efficace face aux black blocs ? Le Sénat a adopté, ce mardi 23 octobre, une proposition de loi des Républicains dont l'objectif est de "prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations".

Cette proposition a été jugée comme attentatoire aux libertés par l'opposition de gauche.

Le texte vise les black blocs particulièrement. Ces activistes ont notamment fortement perturbé les dernières manifestations du 1er Mai. Ils masquent leur visage et portent des vêtements sombres lors de leur présence pour perturber les cortèges.

Ce texte émane du chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau.

Selon cette proposition de loi, les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre des personnes susceptibles de représenter une menace grave pour l'ordre public.

Un fichier national des personnes interdites de manifestations sera prochainement créé.

Le préfet sera en mesure d'autoriser "pendant les six heures qui précèdent" une manifestation et jusqu'à sa dispersion, des palpations de sécurité et des fouilles de sacs.

Le texte va transformer l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans un manifestation en un déli qui sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le texte a été voté en première lecture à main levée, avec les voix LR, centristes et des indépendants. Le PS, le CRCE et LREM ont voté contre.