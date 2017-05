Selon Xavier Bertrand, “le projet d'En marche! présente des vrais dangers”

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Déménager ou non l'ambassade en Israël: Trump face à l'échéance

“Le projet En Marche ! présente des vrais dangers (…) Les menaces sont sur le pouvoir d’achat (…) Aujourd’hui, il n’y pas de vrai projet pour l’industrie française, pas de vraie politique de l’emploi", prévient Xavier Bertrand, s'alarmant de la volonté d'Emmanuel Macron “d’alourdir la fiscalité sur les retraités et les indépendants.”

Macron n’est pas dans une logique d’union nationale. Il refait ce qu’ont fait Mitterrand en 1988 et Sarkozy en 2007 avec l’ouverture. (…) Or moi ce qui m’intéresse, au-delà de la cohérence, c’est l’efficacité des mesures", poursuit-il.

“Quand l’équipe d’Emmanuel Macron a pris contact avec moi (dans le but d’entrer à Matignon), j’ai indiqué que j’avais des différences avec lui et qu’elles n’allaient pas s’estomper", rapporte l'ancien ministre.

