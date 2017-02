Selon Le Point, les principaux ministres de François Fillon seront...

Mis à mal par le "PenelopeGate", François Fillon est cependant très loin d'avoir baissé les bras. Alors que les derniers sondages révèlent d'ailleurs un léger mieux concernant ses intentions de vote, le candidat Les Républicains réfléchit activement à son équipe en cas de victoire et d'entrée à l'Elysée. D'après des informations du Point, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy aurait promis de publier d'ici au premier tour de la présidentielle les noms des quatre ou cinq titulaires des postes-clés. Et l'hebdomadaire de livrer quelques noms…

Ainsi, ce serait bien François Baroin qui s'installerait à Matignon.

Le maire de Troyes aurait bénéficié du lobbysme de Nicolas Sarkozy et de Gérard Larcher, qui militent activement pour ce choix. A l'Intérieur, on retrouverait Bruno Retailleau. Ce très proche de François Fillon ne deviendrait donc pas Premier ministre, mais récupérerait un des ministères les plus stratégiques du pays.

Jean-Pierre Raffarin, doté d'un profil rassurant, se verrait confier le poste de ministre de la Défense, et Bruno Le Maire prendrait très certainement en charge les Affaires étrangères. À Bercy, Éric Woerth serait aux commandes des Finances et de l'Économie, tandis que Gilles Carrez se verrait attribué le Budget.

Problème : cette équipe est très masculine, et ce alors que François Fillon a promis d'instaurer la parité. Mais les profils manqueraient. NKM pourrait atterrir à la Culture, note le Point, qui précise qu'elle aurait plutôt souhaité la Défense. Virginie Calmels disposerait également d'un ministère…mais pas Valérie Pécresse. Autrefois très proche de François Fillon, ce dernier semble avoir la dent dure après que cette dernière ait finalement soutenu Alain Juppé lors de la primaire.