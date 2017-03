Selon le PDG du groupe Aéroports de Paris, il ne faut pas "fouiller chaque personne à l'entrée de la zone publique"

Alors qu’il y a deux jours, Ziyed Ben Belgacem, est arrivé samedi matin au premier étage du hall A de l'aéroport d’Orly, avec un sac contenant un bidon d'essence, et a tenté de s'emparer du fusil d'assaut Famas d'une militaire avant d'être abattu, aujourd’hui, le PDG du groupe Aéroports de Paris (ADP) Augustin de Romanet s'est dit opposé à la mise en place de fouilles à l'entrée de la zone publique des aéroports. "Il est exact qu'il [Ziyed Ben Belgacem] n'a pas été fouillé à l'entrée de la zone publique", a dit Augustin de Romanet sur France Inter.

"Faut-il oui ou non fouiller chaque personne à l'entrée de la zone publique? Ma conviction est plutôt que non." "Si vous fouillez à l'entrée de zone publique, vous créez de nouvelles files d'attente, vous créez des abcès de fixation qui sont des cibles extraordinaires pour des terroristes potentiels", a-t-il ajouté. "Est-ce qu'il faut créer des cibles à l'extérieur des aéroports? Pour moi la réponse est non", estime Augustin de Romanet

Quant à la mise en place de "check-points" situés à quelques kilomètres des aéroports, à l'image de ce qui se fait en Israël, le PDG d'ADP met en avant les embouteillages générés par ce dispositif dont l'effet est, dit-il, avant tout "dissuasif".

Au total, plus de 7 000 personnes assurent à l'heure actuelle la sécurité des aéroports de Roissy, Orly et Le Bourget. Les deux premiers aérogares accueillent respectivement 66 millions et 30 millions de passagers chaque année.