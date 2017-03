Selon l'ONU, la Syrie est devenue une "chambre de torture"

Selon le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, qui s'est exprimé mardi 14 mars sur la situation en Syrie, le pays s'est transformé en "une chambre de torture" depuis le début des combats.

Zeid Ra'ad Al Hussein a notamment estimé devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU que le conflit qui entre dans sa septième année est "la pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale".

Ce conflit "a commencé avec des cas de torture : la détention et la torture, par des responsables des services de sécurité, d'un groupe d'enfants à Deraa qui avaient peint des graffitis anti-gouvernement sur le mur d'une école (…) Alors que les manifestations se multipliaient, le gouvernement a attaqué et mené la guerre contre son propre peuple, engendrant des mouvements rebelles, alimentant des extrémistes violents et préparant le terrain pour une guerre régionale et par procuration", a-t-il poursuivi.

"Les veto" au Conseil de sécurité "ont maintes fois repoussé l'espoir de mettre fin à ce carnage insensé et ont empêché de renvoyer" la situation en Syrie devant la Cour pénale internationale, qui dispose d'un pouvoir juridictionnel sur les crimes internationaux, a par ailleurs regretté le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme.